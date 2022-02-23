الفتح يبين سبب تتأخر عودة المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي

2022/02/23 | 22:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلن تحالف الفتح، اليوم الاربعاء، عن سبب تأخر اعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي.

وقال عضو تحالف الفتح فاضل الفتلاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "جميع اجراءات اعادة المفسوخة عقودهم اكتملت فيما يخص التسجيل وجمع البيانات وتم إعادة البعض منهم وبقي الآخر".

واضاف انه "سبب تأخر اعادة المتبقين من المفسوخة عقودهم لاكثر من 35 الف للحشد الشعبي بحاجة الى تخصيصات مالية في موازنة 2022"، مشيرا الى ان "ارتفاع اسعار النفط ورفع سعر الدولار وحصول فائض مالي يتوجب على الحكومة العراقية إعادة هؤلاء الشباب".

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