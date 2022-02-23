بالأسماء.. الكاظمي يمنح قطع أراض في

2022/02/23 | 22:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداظهرت وثائق، اليوم الاربعاء، منح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قطع اراض في احد ارقى احياء العاصمة بغداد لنحو 25 مسؤولا عراقيا.

وتشير الوثائق التي حصلت عليها (بغداد اليوم)، "موافقة مكتب رئيس الوزراء على بيع اراضي في منطقة الصرافية تابعة لوزارة الكهرباء بناء على مطالعة وكيل وزارة الكهرباء".ادناه نص الوثائق:.

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