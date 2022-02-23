2022/02/23 | 22:12 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية: خروج العراق من الفصل السابع تطور كبير لتعزيز علاقاته مع محيطه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/23 | 22:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية: خروج العراق من الفصل السابع تطور كبير لتعزيز علاقاته مع محيطه) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية: خروج العراق من الفصل السابع تطور كبير لتعزيز علاقاته مع محيطه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).