مستشار رئيس الحكومة: العراق يتطلع إلى الانفتاح على الكويت اقتصاديًا

2022/02/23 | 22:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أكّد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أنّ خروج العراق من الفصل السابع سيفتح بيئة الأعمال الدولية على بلاد.

وقال صالح في تصريح، إنّ "عودة العراق إلى المجتمع الدولي وهو خال من القيود التي فرضها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة منذ عام 1990، هو انتصار مهم للشعب العراقي وللدبلوماسية العراقية"، مشيرًا إلى أنّ "ذلك سيمكن الدولة العراقية من التعاطي مع العالم دون قيود ومحددات قاسية امتدت لأكثر من 30 عامًا".

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وأضاف صالح، أنّ "العراق حكومة وشعبًا هو اليوم مرتكز الحرية وإشاعة السلم في المنطقة والعالم"، موضحًا أنّ "الانفتاح الجديد للعالم على العراق ورفع القيود كافة يمثل تقدمًا تكنولوجيًا وعلميًا ستشهده بلادنا وهو خال من المعوقات والتكاليف العالية التي فرضت عليه في حركة اقتصاده مع العالم".

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنّ "ذلك سيفتح بيئة الأعمال الدولية على العراق في بلاد أمست خالية من كلفة المخاطر السياسية وغيرها"، مؤكدًا أنّ "العراق يتطلع إلى تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وانفتاحها على دولة الكويت ودول المنطقة كافة".

وبيّن مستشار رئيس الحكومة، أنّ "التعاون الاقتصادي الإقليمي سيأخذ مدى واسعًا في تعزيز التجاذبات الاقتصادية الإيجابية ولاسيما توسيع فرص الاستثمار والتعاون المشترك لسعادة الشعب العراقي وشعوب المنطقة كافة".

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