البنتاغون: روسيا عززت قواتها تمهيدا لغزو أوكرانيا

2022/02/23 | 22:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد مسؤول دفاعي أمريكي، اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية المتواجدة في محيط أوكرانيا "جاهزة للاجتياح"، واتخذت 80% منها مواقع متقدمة.وقال المسؤول الأمريكي في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن الرئيس فلاديمير بوتين قام بحشد ما يقرب من 100% من قوات تعتقد واشنطن أنه سيستخدمها للغزو.وتابع أن الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها من أجل مراقبة أنشطة القوات الروسية من الفضاء.ووقع الرئيس فلاديمير بوتين يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.

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