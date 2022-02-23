الأمم المتحدة تعدل وجودها شرقي أوكرانيا

2022/02/23 | 22:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، إن الأمم المتحدة تعمل على تعديل وجودها في شرق أوكرانيا، وسحب جزء من موظفيها وإرسال المزيد من المتخصصين المطلوبين.وأضاف خلال مؤتمر صحفي: “نسعى أيضًا إلى الحصول على أموال إضافية لمساعدة 1.8 مليون شخص في المنطقة”.وتابع: “يوجد تقلبات، ونحن بصدد سحب بعض […]

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