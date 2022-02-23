2022/02/23 | 22:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بيان "قررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الغاء عقوبة ايقاف الدوليين المغربيين سفيان بوفال وسفيان شاكلا".

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