مسرور بارزاني: لا شرف في قتل النساء ولن ندّخر جهداً لردع هذه الجرائم

2022/02/23 | 22:22 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء عن قلقه إزاء حوادث العنف الأخيرة ضد النساء في الإقليم، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه لا يوجد أي شرف في قتل النساء.

وقال مسرور بارزاني في بيان إنه ناقش مع وزير الداخلية الحادثة المفجعة للسيدة شنيار، مشيداً بمنتسبي الشرطة الذين ألقوا القبض على المجرم.

وتُوفيت شنيار هونر (21 عاماً) في وقت سابق من اليوم متأثرة بالحروق التي أصيبت بها بعد حرقها من قبل زوجها قبل خمسة أيام في السليمانية.

وأضاف رئيس الحكومة أنه مع إنزال القصاص العادل بالمجرم، مبيناً أن تسع نساء لقين حتفهن منذ مطلع العام الجاري نتيجة العنف الأسري.

ودعا أهالي كوردستان إلى عدم القبول بمثل جرائم كهذه، ومضى يقول "نحن في الحكومة سندعم ونساند المحكمة لإنزال أشد العقوبات بشأن هذه الجرائم".

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة حماية جميع النساء والفتيات والأطفال المعرضين للخطر، وقال "أعلم تماماً أن ذلك يتطلب وقتاً والتزاماً جدياً، إلا أن اجتثاث هذه الظاهرة اللاإنسانية يتطلب مشاركة الجميع، ولا سيما نشطاء المجتمع المدني والمسؤولين والشخصيات الدينية والمجتمعية".

كذلك قال رئيس الحكومة إن هناك حاجة لإجراء إصلاحات في النظام القضائي، وأردف "ولن ندخر جهداً لوضع حد لهذه الجرائم".

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