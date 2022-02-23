أردوغان لبوتين: لن نعترف بالخطوات الروسية ضد وحدة الأراضي الأوكرانية

2022/02/23 | 22:22 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ الرئيس رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء بأن بلاده لا تعترف بالخطوات التي اُتخذت مؤخراً ضد وحدة أراضي أوكرانيا، حسبما ذكرته الرئاسة التركية.

يأتي هذا بعد أن اعترفت روسيا باستقلال منطقتين مواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا، الأمر الذي أثار ردود فعل قوية شملت عقوبات من الدول الغربية.

وتحظى تركيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي وتملك حدوداً مع كل من أوكرانيا وروسيا بالبحر الأسود، بعلاقات جيدة مع كليهما وتعارض العقوبات من حيث المبدأ.

وقالت الرئاسة التركية في بيان إن أرودغان أبلغ بوتين خلال اتصال هاتفي بأن الصراع العسكري في المنطقة لن يكون في فائدة أي من الأطراف، وجدد عرضه المساعدة في التوصل إلى حل.

وقال أردوغان إنه يثمن تعاون بوتين الوثيق بشأن القضايا الإقليمية ويرغب في استمرار ذلك التعاون.

وجاء في البيان "الرئيس أردوغان، الذي جدد دعوته لحل المسألة من خلال الحوار، قال إنه من المهم أن تكون الأولوية للدبلوماسية وإن تركيا تواصل موقفها البناء في حلف شمال الأطلسي أيضاً".

وفي وقت سابق، نقلت وسائل الإعلام عن أردوغان قوله إن تركيا لا يمكنها التخلي عن علاقاتها مع أوكرانيا أو مع روسيا.

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