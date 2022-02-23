2022/02/23 | 22:22 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقارير أوكرانية اليوم الأربعاء بتعذر الوصول عدد من المواقع الحكومية الأوكرانية منها موقع الحكومة وموقع وزارة الخارجية.

وتفيد الأنباء الواردة من أوكرانيا بأن السلطات الحكومية حذرت من أن قراصنة يستعدون لشن هجمات كبيرة على الهيئات الحكومية والبنوك وقطاع الدفاع.

وعانت أوكرانيا سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي ألقت كييف باللوم فيها على روسيا.

وتنفي موسكو، التي تخوض مواجهة متصاعدة مع الغرب بشأن أوكرانيا، أي تورط لها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلسلة هجمات إلكترونية تعطل مواقع حكومية رئيسية في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (كوردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلسلة هجمات إلكترونية تعطل مواقع حكومية رئيسية في أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كوردستان 24).