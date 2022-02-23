قرار ’جريء’ من مستشفى الولادة في السليمانية: الأزواج في صالات التوليد قريباً

2022/02/23 | 22:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تعتزم مستشفى التوليد العام في السليمانية، الأربعاء، فتح الباب أمام الرجال للسماح لهم بالحضور مع زوجاتهم أثناء الولادة، وذلك لمشاركتهن "اللحظات العصيبة".

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وقالت مديرة المستشفى شلير فائق في تصريح لـ "ناس"، (23 شباط 2022)، إن "الاستعدادات لهذا الأمر أوشكت على النهاية، حيث خصصت صحة السليمانية ميزانية لتجهيز غرف خاصة ومتطورة للآباء من أجل حضور عمليات الولادة ومشاركتهن متاعب الولادة، إن رغبوا بذلك".

وعن قرار منع إجراء العمليات القيصرية، يوم أمس المصادف، 22/2/2022، أوضحت فائق، أنه "ساهم بتقليل نسبة المواليد الجدد إلى نحو النصف، وذلك بسبب التاريخ المميز الذي يرغب أغلب الناس ولادة أطفالهم في مثل هكذا أيام".

ويوم أمس، اتخذت مديرية الصحة في السليمانية، قراراً يقضي بمنع إجراء عمليات الولادة القيصرية في المستشفيات الخاصة، خلال الفترة الصباحية لليوم الثلاثاء، تزامناً مع تاريخه المميز.

وجاء في كتاب رسمي، موقع من قبل مديرة التفتيش والمتابعة والسيطرة النوعية الدكتورة نيان حمة أمين أحمد، انه "بأمر من صحة السليمانية يمنع إجراء عمليات الولادة في المستشفيات الخاصة خلال الفترة الصباحية ليوم ٢٢-٢-٢٠٢٢".

وفي ذات السياق، أكد مصدر مطلع لـ "ناس"، أن "القرار اتخذ على خلفية الإقبال المتزايد لإجراء عمليات قيصرية مستبقة للولادة من أجل اختيار تاريخ مميز للمواليد الجدد في ٢-٢-٢٠٢٢".

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