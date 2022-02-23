أكاديمي يدعو مؤسسات الدولة: تعلموا من ’العتبة الحسينية’ إدارة المشاريع والارتقاء بالعمل

2022/02/23 | 22:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد

أ.



د عماد طاهر العتبة الحسينية المقدسة

بأنها "مؤسسة كبيرة تضاهي مؤسسات

الدولة".

جاء ذلك في مقابلة متلفزة

وقال طاهر: "العتبة الحسينية المقدسة

مؤسسة كبيرة تضاهي

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