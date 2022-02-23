28 مليار دولار مجمدة عن العراق بسبب الفصل السابع

2022/02/23 | 22:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب حاجم مهدي الحسني...لا زلنا في

انتظار قرار صريح من ‎مجلس الأمن بخروج

العراق من ‎الفصل السابع.





هناك أموال مجمدة للعراق في أكثر من 20

دولة تقدر قيمتها ب مليار الى 28 مليار

دولار، يتطلب من ‎وزارة ا

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