الصحة ترفض تسمية الممرضين بـ

2022/02/23 | 22:23 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت وزارة الصحة العراقية اليوم الأربعاء رفضها اطلاق مفردة "مضمد" على الملاكات التمريضية، وقالت إن فيه "ظلم" لهذه الفئة.

وقالت الوزارة في بيان إنها وجّهت في وقت سابق بـ"عدم تسمية الملاكات التمريضية بتعبير (مضمد) لأن فيه مظلومية لهم لوجود الكثير من المستويات العلمية في مهنة التمريض".

والمستويات التمريضية تشمل الممرض والممرض ماهر الممرض الفني والممرض الجامعي والممرض الجامعي الاختصاص، ودكتوراه تمريض.

وذكرت الوزارة أن بيانها هذا جاء "رداً على ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من تسمية غير صحيحة لملاكاتنا التمريضية".

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