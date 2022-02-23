روبرتو كارلوس يتغلب على كلايفرت في أربيل

2022/02/23 | 22:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ احتضنت محافظة أربيل، مباراة استعراضية بين النجم البرازيلي روبرتو كارلوس والنجم الهولندي باتريك كلايفرت، مساء اليوم.واقيمت المباراة الاستعراضية على ملعب فرانسوا حريري برعاية شركة كورك للاتصالات.وشارك في المباراة عدد كبير من نجوم العراق واقليم كردستان، حيث تم توزيعهم على فريقين “الابيض” بقيادة روبرتو كارلوس و”الازرق” بقيادة كلايفرت.وانتهت المواجهة لصالح رفاق […]

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