طاقم CNN يغادر منطقة أوكرانية بسبب الأوضاع.. ومراسل الشبكة: يمكنك الشعور بارتجاجات القصف

2022/02/23 | 22:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير مراسل CNN سام كيلي ينقل لكم المشهد من نوفولوخانسك بأوكرانيا، بالقرب من الحدود بين مناطق دونيتسك التي تسيطر عليها الحكومة ونلك التي يسيطر عليها الانفصاليون.

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