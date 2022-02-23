بعد تعليقها محادثات الـF 35.. الإمارات تتعاقد على شراء 12 طائرة مقاتلة صينية من طراز L-15

2022/02/23 | 22:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الإماراتية، الثلاثاء، إنها ستطلب 12 طائرة من طراز L-15 من الصين، مع خيار طلب 36 طائرة أخرى، مع استمرارها في "تنويع وتحديث" قدراتها العسكرية.

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