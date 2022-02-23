بايدن يعلن فرض عقوبات على الشركة المشغلة لمشروع “السيل الشمالي 2” لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا

2022/02/23 | 22:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الاربعاء، فرض الولايات المتحدة عقوبات تستهدف شركة “Nord Streeam 2 AG” المشغلة لمشروع “السيل الشمالي 2” لخط أنابيب الغاز بين روسيا وألمانيا.وقال بايدن، في بيان ونشره البيت الأبيض: “منذ بدء روسيا نشر قواتها على الحدود الأوكرانية عملت الولايات المتحدة عن كثب مع حلفائنا وشركائنا للرد بشكل قوي […]

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