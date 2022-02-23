مخاطر حقيقة لعدم تناول الفاكهة

2022/02/23 | 22:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشر موقع “Eat This,Not That” مقالة طبية، يوضح فيها المخاطر الصحية للامتناع عن تناول الفواكه التي تحتوي على مركبات أساسية لجسم الإنسان.وبحسب الموقع يتعرض الأشخاص الذين يمتنعون عن تناول الفواكه إلى نقص في الفيتامينات والمعادن والألياف والفلافونويدات والبوليفينول وغيرها من المواد التي تشكل أساسيات الجسم السليم.وتوصي جمعية القلب الأمريكية بتناول 4 […]

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