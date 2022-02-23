دراسة كورية تحدد أفضل عمر للنساء للإنجاب

2022/02/23 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… حددت دراسة جديدة أفضل وقت للمرأة لإنجاب طفل، وهو 25 سنة، وقال الباحثون إن النساء اللاتي ينجبن أطفالاً وهن في منتصف العشرينات من العمر يكن بحالة صحية أفضل من النساء الأكبر سناً عند الإنجاب، وفقا لتقرير جريدة ” dailymail”.وأوضح الباحثون من جامعة سيول في كوريا الجنوبية أن السن الأمثل للإنجاب قد يكون […]

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