بعد قصائده الحماسية التي تدعو للسير واداء الزيارة.. سيد فاقد يقيم بأكبر فنادق بيروت بذكرى استشهاد الامام الكاظم (ع)

2022/02/23 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

في وقت تشهد العاصمة بغداد اقامت مراسم العزاء ومواكب تقديم الخدمات للزائرين بذكرى استشهاد الامام الكاظم (عليه السلام)، واجراء مجالس العزاء من قبل "المنشدين" في مدينة الكاظمية ومدن العاصمة وضواحيا، يقيم المنشد سيد فاقد الموسوي مجالسه في احد كبرى فنادق العاصمة بيروت.

وتشير المعلومات ان المنشد سيد فاقد يقيم حاليا في ليالي استشهاد الامام الكاظم عليه السلام في احد افخم فنادق بيروت بالعاصمة اللبنانية.

وعرف سيد فاقد بقصائده ومجالسه التي غالبا ما يشدد على اداء الزيارة مهما كانت صعوبة الظروف الصحية والامنية وقصائده التي تلاقي انتقاد شديد غالبا لاحتوائها على كلمات وحث الزائرين على التوجه سيرا على الاقدام لأداء مراسم الزيارة بكلمات وصفها البعض بالخادشة فضلا عن مجالس الشور التي وصفها رجال دين اشبه بالرقص.

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