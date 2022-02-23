2022/02/23 | 22:43 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايدن يعلن فرض عقوبات على شركة تنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/23 | 22:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يعلن فرض عقوبات على شركة تنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يعلن فرض عقوبات على شركة تنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).