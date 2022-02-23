رونالدو يقود تشكيلة مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد

2022/02/23 | 22:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن رالف رانجنيك، مدرب مانشستر يونايتد، تشكيلة فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وتأهل مانشستر يونايتد لهذا الدور بعد تصدر جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة.أما أتلتيكو مدريد احتل وصافة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي: دي خيا - ليندلوف - فاران - ماجواير - لوك شاو - بول بوجبا - كريستيانو رونالدو - راشفورد - فريد - فيرنانديز - سانشوفيما جاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالآتي: أوبلاك - خيمينيز - فيرساليكو - كوندوجبيا - كوريا - لودي - لورينتي - سافيتش - هيريرا - رينيلدو - جواو فيليكس

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