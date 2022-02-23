ميناء ام قصر الجنوبي يستقبل ناقلتي نفط وسفينة تجارية

2022/02/23 | 22:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجلت وزارة النقل الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الاربعاء، دخول ناقلتي نفط وسفينة تجارية الى ارصفة ميناء ام قصر الجنوبي.وقال مدير عام الموانئ المهندس فرحان الفرطوسي، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، إن “مرونة التعامل فى موانئنا تسهل حركة الملاحة البحرية بكل المرافئ وياتي ذلك ضمن توجيهات وزير النقل الكابتن ناصر الشبلي […]

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