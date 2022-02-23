الديمقراطي الكردستاني يكشف عن البرنامج الحكومي للتحالف الثلاثي

2022/02/23 | 22:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأربعاء، عن البرنامج الحكومي للتحالف الثلاثي، فيما جدد تمسكه بترشيح ريبر أحمد خالد لمنصب رئيس الجمهورية.وقال النائب عن الحزب ماجد شنكالي، للوكالة الرسمية، إن “مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الجمهورية ريبر أحمد خالد، هو مرشح التحالف الثلاثي”.وأضاف، أن “التحالف سيعمل على تحقيق نصاب الجلسة المطلوب …

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