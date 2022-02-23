وزير التعليم يوجه بتطوير منظومة القبول في الجامعات والكليات الأهلية

2022/02/23 | 22:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الاربعاء، بتطوير منظومة القبول في الجامعات والكليات الأهلية.وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب عقد اجتماعا مع دائرة التعليم الجامعي الأهلي بحث ملف القبول وتكريم الأوائل والاستحداثات والترقيات العلمية …

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