الشرطة السعودية تتخذ إجراء بعد فيديو

2022/02/23 | 22:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علَّقت شرطة منطقة تبوك في شمال غرب السعودية على مقطع فيديو يظهر أشخاصا وهم يتشاجرون في مكان عام

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