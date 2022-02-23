وسم ’العراق بانتظار القرار’ يجتاح تويتر.. حملة جديدة لرفع الحظر عن الملاعب العراقية

2022/02/23 | 22:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تصدر وسم "العراق بانتظار القرار"، الأربعاء، ترند العراق في منصة تويتر، وذلك في حملة مطالبة برفع الحظر عن الملاعب العراقية.

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حيث حمل الوسم المذكور، عدداً من التدوينات المطالبة برفع الحظر عن الملاعب العراقية، منها من مدونين وصحفيين عراقيين وعرب، وذلك في خطوة لإيصال صوتهم إلى الفيفا والاتحاد الآسيوي.

قبل الاعلام العراقيالأعلامي القطري #خالد_جاسم يطالب برفع الحظر الجائر عن الملاعب العراقية.#العراق_بانتظار_القرار pic.twitter.com/az1FN17gCE

— العراق سبورت (@a7_7789) February 23, 2022

وهذه ليست المرة الأولى التي تُنظم فيها حملة بهذا الشأن عبر منصة تويتر، ففي كانون الثاني الماضي وتحديداً قُبيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره القطري ضمن الجولة الحاسمة لكأس العرب، انطلق وسم "انصفونا حظر العراق ظالم" عبر منصة تويتر أيضاً، وشارك في الحملة عدد من الصحفيين العراقيين والعرب، والجمهور الرياضي.

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