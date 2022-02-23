2022/02/23 | 22:55 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BQoIIXaArXo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاتحادية تؤجل النظر بدستورية اعادة الترشح للرئاسة | الخبير القانوني امير الدعمي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الاتحادية تؤجل النظر بدستورية اعادة الترشح للرئاسة | الخبير القانوني امير الدعمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).