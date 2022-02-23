الإمارات تدرج فردًا و5 كيانات

2022/02/23 | 22:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدرجت الإمارات العربية المتحدة فردًا و5 كيانات "مرتبطين بدعم مليشيا الحوثي" ماليًا، الأربعاء، على قائمة الإرهاب، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

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