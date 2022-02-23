2022/02/23 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني : ننسّق مع بغداد لحل مشكلة النفط والغاز تأجيل البت بدعوى إعادة الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بغداد – الزمان اربيل – فريد حسن ارجأت المحكمة الاتحادية العليا امس ،جلسة البت بدعوى اعادة الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية الى الاول من الشهر المقبل.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المحكمة عقدت جلستها التداولية في دعوى الطعن […]

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