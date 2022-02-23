2022/02/23 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط يخطّط لتصدير الغاز وإيقاف إستخدام الوقود السائل في الإنتاج الدوحة – الزمان كشف وزير النفط إحسان عبد الجباراسماعيل ، أن العراق يسعى الى استثمار الغاز الحر في الصحراء الغربية، ضمن خطة تهدف إلى تصدير الغاز وإيقاف استخدام الوقود السائل في إنتاج الطاقة الكهربائية بحلول 2025.واشار اسماعيل خلال القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي […]

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