2022/02/23 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روسيا تنفّذ عقداً لإنتاج زيت الطعام في مصنع الهادي بغداد – ندى شوكت عقـدَ وكيل الوزارة لشؤون التخطيط يوسـف محمـد جاسـم امس الأربعاء اِجتماعاً بحضور مُدير عام الدائرة الفنية الوزارة ومُدير عام الشركة العامة للمنتوجات الغذائية ومُمثلي شركة كاونز فيل الروسية لإستكمال المُناقشات والمُتابعات الخاصة بتنفيذ عقد المُشاركة المُبرم بين الشركة العامة للمنتوجات الغذائية وشركات […]

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