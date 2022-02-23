التجارة العالمية تحدد موعد اجتماعها الوزاري

2022/02/23 | 23:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أكدت منظمة التجارة العالمية، الاربعاء، أن اجتماعها الوزاري الذي تأجّل عقده في مقرّها في جنيف مرّات عدّة بسبب جائحة كورونا، سيعقد اعتباراً من 13 حزيران/يونيو بعدما رفعت سويسرا كل التدابير المرتبطة بالجائحة تقريبا.وقالت المنظمة في بيان إنّ “أعضاء منظمة التجارة العالمية اتفقوا في اجتماع المجلس العام اليوم (الأربعاء) على عقد المؤتمر الوزاري […]

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