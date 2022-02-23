مدير صحة بغداد الكرخ يتفقد المفارز الطبية المشاركة بمراسيم زيارة الامام الكاظم (ع)

2022/02/23 | 23:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تفقد مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (سعد كامل اللامي)، اليوم الاربعاء، المفارز الطبية التابعة لدائرة صحة بغداد الكرخ و مستوى الخدمات الصحية المقدمة للزائرين في جانب بغداد الكرخ على طول خط الزائرين خلال ايام احياء زيارة استشهاد الامام موسى الكاظم (ع).

ونقل بيان لصحة الكرخ تلقته (بغداد اليوم)، عن اللامي قوله، ان "الهدف من الزيارة هو الاطلاع ميدانيا على عمل المفارز الطبية ومستوى الخدمات الطبية و الصحية المقدمة للزوار وتشجيع جميع العاملين في المفارز الطبية على تقديم افضل الخدمات للزوار الكرام و الاستماع الى احتياجات العاملين في المفارز وتذليل العقبات التي تواجههم و شملت الزيارة المفارز الموجود على طول خط الزائرين باتجاه مدينة الكاظمية المقدسة".

وشدد على ضرورة "متابعة توفر الادوية و الأجهزة المتوفرة (ضغط ، سكر ، تخطيط ، أوكسجين ) وكذلك متابعة فرق الرقابة الصحية وتفقد السيارات الطبية المتنقلة وسيارات الاسعاف ومتابعة التجهيزات الطبية فيها من أجل العناية الطبية بالزوار".

واكد على " توزيع الرسائل والفولدرات الصحية الخاصة بالصحة العامة و سلامة الزائرين و التشجيع على اخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال أيام الزيارة".

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