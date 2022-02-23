5 أسئلة عن كورونا “دون إجابات”

2022/02/23 | 23:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فُجع العالم قبل أكثر من عامين بالانتشار المريع لفيروس كورونا المستجد حول العالم وسقوط ضحايا في مختلف البلدان.الفيروس الجديد نشر العدوى في مختلف أقطار المعمورة، وفي الوقت نفسه نشر عشرات الأسئلة التي عمل العلماء والأطباء على الإجابة عليها خلال هذه الفترة.لكن هناك خمسة أسئلة لم يجد لها العلماء إجابات حتى الآن […]

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