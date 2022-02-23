2022/02/23 | 23:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعوافق البرلمان الأوكراني على اعلان حالة الطوارئ في البلاد.وفي وقت سابق، أعلن سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أنّ المجلس قرر إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، باستثناء دونيتسك ولوغانسك.وقال دانيلوف إنّه "تمت مناقشة مسألة إعلان حالة الطوارئ، وتم اتخاذ القرار.وفقاً لتشريعاتنا، يجب أن يوافق البرلمان الأوكراني على هذا القرار، في غضون 48 دقيقة، سيتم فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء أوكرانيا، باستثناء دونيتسك ولوغانسك".وأشار إلى أنّه سيتم فرض حظر تجول في بعض مناطق أوكرانيا "إذا لزم الأمر كجزء من حالة الطوارئ"، موضحاً أنّه "سيتم تشديد الإجراءات أو تخفيفها بحسب الوضع في أجزاء مختلفة من البلاد".وأكد دانيلوف أنّه سيتم "تطبيق وضع الحرب في أوكرانيا، إذا لزم الأمر، على الفور، ولكن لا يوجد مثل هذا القرار حالياً"، كما أنه لا يوجد قرار بشأن التعبئة في أوكرانيا اليوم، و"لكن إذا لزم الأمر سيتم اتخاذه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان الأوكراني يوافق على حالة الطوارئ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان الأوكراني يوافق على حالة الطوارئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).