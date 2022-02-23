إبراهيم عيسى و

2022/02/23 | 23:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحملة الشرسة التي يتعرض لها زميلنا الكاتب والإعلامي، إبراهيم عيسى، وبضمنها توجيه الاتهامات والتحقيق معه من قبل النيابة المصرية، هي حملة ظالمة ومستنكرة دون شك

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