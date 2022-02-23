2022/02/23 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترحيب دولي بإنهاء تفويض لجنة الأمم المتحدة على الأموال العراقية بغداد تطوي صفحة التعويضات الكويتيةبعد مضي أكثر من ثلاثة عقود بغداد – قصي منذر وصف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،اغلاق ملف التعويضات الكويتية بالبداية الجديدة لاستعادة العراق دوره وحضوره من خلال رؤية الدولة وليس عبث اللا دولة.وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر تابعتها (الزمان) […]

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