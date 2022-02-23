2022/02/23 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إزدحامات خانقة بسبب قطع الطرق في العاصمة تعطيل الدوام الأحد المقبل بمناسبة إستشهاد الإمام الكاظم بغداد – فائز جواد شهدت العاصمة امس ، ازدحامات خانقة بسبب غلق القوات عدد من الطرق بالكتل الكونكريتية وتحويل بعضها للذهاب والاياب ، وتخصيص الجانب الاخر منها لسير الزائرين المتوجيهن الى مدينة الكاظمية لاحياء ذكرى وفاة الامام موسى ابن جعفر […]

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