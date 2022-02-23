2022/02/23 | 23:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NbEqrDrzRXM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يحيى السنبل : المقاومة الحقيقية هي التي تصدت للامريكان ببداية الاحتلال اما اليوم فهي من اجل المغانم) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. يحيى السنبل : المقاومة الحقيقية هي التي تصدت للامريكان ببداية الاحتلال اما اليوم فهي من اجل المغانم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).