الجيش الأوكراني: سنستدعي 14 ألف عسكري من الاحتياط للتدريب وقد يتم إرسالهم لجبهات القتال

2022/02/23 | 23:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن السلطات ستستدعي 14 ألف عسكري من الاحتياط للمشاركة في تدريبات عسكرية على خلفية التوتر مع روسيا.وذكر قائد “قوات الدفاع عن أراضي أوكرانيا”، يوري غالوشكين، في بيان نقله مكتب رئيس البلاد: “سيتم استدعاء 14200 عسكري من الاحتياط للمشاركة في التدريبات في مناطق ومقاطعات معينة”.وأوضح غالوشكين أن خطة التدريبات […]

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