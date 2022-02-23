تعليق جديد للخارجية بشأن خروج العراق من

2022/02/23 | 23:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدرت وزارة الخارجية، بيانًا جديدًا بشأن خروج العراق من "الفصل السابع" مبينةً أنّ هذه الخطوة تعتبر تطورًا كبيرًا لتعزيز علاقات العراق مع محيطه.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "مجلس الأمن عقد جلسة خاصة للاستماع إلى إحاطة لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة UNCC حول تقرير اللجنة الختامي المتعلق بالتعويضات المقدمة من العراق إبان حرب الخليج الثانية"، مبينًا أنّ "العراق شارك في الاجتماع ممثلاً بوزير الخارجية فؤاد حسين لتقديم كلمته".

ونقل الصحاف عن كلمة الوزير قوله إنّ "العراق التزم بقرارات مجلس الأمن والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة بتسديد آخر دفعة من التعويضات البالغة 52.4 مليار دولار، والتي استمرت 30 عامًا وغلق هذا الملف نهائيًا"، مشيرًا إلى أنّ "قرار مجلس الأمن المعتمد في هذه الجلسة جاء تأكيدًا على أن لجنة التعويضات تكون قد أوفت بولايتها بالكامل، وأنهت النظر بأية مطالبات مستقبلية في موضوع التعويضات، ولم يعد العراق مطالبًا بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلاً، أو التعامل مع إجراءات الفصل السابع".

وأضاف أنّ "قرار المجلس اليوم يعكس جهود العراق الحثيثة بالإيفاء بالتزاماته بالكامل وفقًا للجداول الزمنية والنسب المعتمدة من لجنة التعويضات، رغم الظروف الصعبة التي مر بها العراق وشعبه في السنوات الماضية من تحمل الأعباء والكلف الاقتصادية لمحاربة الإرهاب وأخذ دوره في مقدمة دول العالم للتصدي لعصابات داعش الإرهابية وتكلفة برامج إعادة النازحين داخليًا إلى مدنهم، وبرامج إعادة الاستقرار والخدمات وتوفير المساعدات وتكاليف إعادة الإعمار والتي ترافقت مع أزمات اقتصادية كبيرة عصفت بالعالم".

وأشار إلى أن "إخراج العراق من إجراءات الفصل السابع والحفاظ على حقوق وأموال العراق وشعبه واستحقاقاته القانونية الدولية وحمايته من أية مطالبات مستقبلية في إطار الجهد الدولي الذي تقوده الأمم المتحدة، مستندين إلى ميثاق الأمم المتحدة وقواعد ومبادئ القانون الدولي في العدل والإنصاف، هو جل ما سعى العراق إلى أن يتضمنه قرار مجلس الأمن"، لافتًا إلى أنّ "جهود حكومة العراق في الإيفاء الكامل بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي ودولة الكويت، هو تطور كبير من شأنه أن يعزز علاقات العراق مع محيطه الإقليمي والدولي".

وقدم شكره لـ"جميع أعضاء مجلس الأمن والدول الصديقة ودولة الكويت على التعاون الكبير مع العراق في إنهاء هذا الملف المهم والعمل على بناء مستقبل أفضل للعراق وشعبه".

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