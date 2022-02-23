2022/02/23 | 23:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اشار مصدر امني اليوم الاربعاء، الى بدء نصب المواكب الخدمية من بوابة الراشدية سايد واحد بأتجاه بغداد إضافة الى استمرار تزايد اعداد الزائرين دون اي حوادث تذكر.وذكر المصدر لوكالة “ايرث نيوز ” ان “اعداد الزائرين بتصاعد مستمر، مبينًا انه تم “نشر الفوج الاول جيش عراقي لواء ٤٤ ف١١ على طريق المواكب ضمن […]

ظهرت المقالة موقف زيارة الامام الكاظم “ع”..



بدء نصب المواكب الخدمية واستمرار تزايد اعداد الزائرين أولاً على ايرث نيوز.

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