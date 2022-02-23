2022/02/23 | 23:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في إفادة صحفية، الأربعاء، تبعات استمرار روسيا في اجتياحها لأوكرانيا، متوعدا بأن تطال العقوبات كل مؤسساتها المالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأزمة الأوكرانية.. برايس يتوعد روسيا ويستعرض "السيناريو الأسوأ") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأزمة الأوكرانية.. برايس يتوعد روسيا ويستعرض "السيناريو الأسوأ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).