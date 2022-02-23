صور لشارع الكندي في بغداد بعد أعمال طلاء وتخطيط

2022/02/23 | 23:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت أمانة بغداد، الأربعاء، إنجاز أعمال التأثيث والتخطيط والترقيم في شارع الكندي وسط العاصمة.

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وقالت الأمانة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (23 شباط 2022)، إنه "انجزت أمانة بغداد أعمال التأثيث والتخطيط والترقيم وتنفيذ خطوط عبور المشاة بالأصباغ الحرارية وصبغ القالب الجانبي وفق المواصفات الفنية القياسية لشارع الكندي المقطع الممتد من مجسر الكندي لغاية سريع القادسية وقرب مدخل مجلس القضاء الأعلى في منطقة الحارثية وسط بغداد".

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