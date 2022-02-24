2022/02/24 | 00:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5jsvG2R-jdw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هيفاء الحسيني: السياسيون يقدمون الاعذار عندما نطالبهم بخدمة الشعب) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هيفاء الحسيني: السياسيون يقدمون الاعذار عندما نطالبهم بخدمة الشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).