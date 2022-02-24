طواقم الخطوط الجوية العراقية تعلن الإضراب المفتوح

2022/02/24 | 00:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قررت طواقم الخطوط الجوية العراقية، تنفيذ الإضراب المفتوح بدءاً من غد الخميس.وقالت في بيان، "يكون موعد الاضراب ابتداءً من غد الخميس في تمام الساعة السابعة صباحاً، وعدم تنفيذ أي رحلة ابتداء من هذا الوقت عدا رحلة دلهي ويتم ايقاف جميع الرحلات في بغداد والمحطات الداخلية".

ودعا البيان الطواقم الى "الحضور الساعة السادسة صباحا في مقر بناية الخطوط الجوية العراقية في مطار بغداد الدولي وبالزي الرسمي كل حسب عنوانه الوظيفي".

وأشار البيان الى ان "يكون الاعتصام مفتوحا لحين تحقيق كل المطالب في ورقة الاصلاح ويتم التبليغ عن استئناف الرحلات او استمرار الاعتصام حصرا عن طريق اللجنة او الاسماء التي تعلن كممثلين عن الطواقم".

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