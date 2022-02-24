مقتطفات من وحي الروح - عباس علي العلي

2022/02/24 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي مثل فاكهة ممنوعةمرغوبةعالية القطوف ......



أنت في كبد السماءمعلقةوأنا جائع ....عائد من سفر بعيد******رأسي .....مطرقة .حطمها الضجر!الحنين للهدوء أو للجنة الموعودةحلم الأنبياءزاد الأولياءفلسفة الشمسوشعر يكتبه القمرضجر ...



ضجر ....



يحاصرني بين حروفيوكلماتي أسيرةتطوف حول جسديتهش الذباب عن عينيأنام .....



أغفو ....





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