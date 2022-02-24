ليفربول يضيق الخناق على سيتي بسداسية في شباك ليدز

2022/02/24 | 00:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ضيق ليفربول الخناق على المتصدر مانشستر سيتي، بتغلبه على ليدز يونايتد بستة أهداف دون رد.وتواجه الفريقان على ملعب انفيلد لحساب الجولة 19 من الدوري الانجليزي الممتاز.وتوالى على تسجيل سداسية الريدز كل من محمد صلاح هدفين في الدقيقتين 15 و35 وماتيب في الدقيقة 30 وماني هدفين في الدقيقتين 80 و90 وفيرجيل فان […]

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